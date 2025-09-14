Специалисты применили для этого беспилотник

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты связи Вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации в ходе учений "Запад-2025" применили беспилотник для установки оптоволоконной линии связи. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Так, в ходе отработки одного из тактических эпизодов на совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" специалисты войск связи протягивали оптоволоконную линию связи, используя беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что связисты двух стран в ходе учений обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видео-конференц-связи на командных пунктах.

Кроме того, средствами РЭБ была создана защита пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.