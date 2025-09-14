Всего корабли выполнят более 25 боевых упражнений с практическим применением оружия

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи Каспийской флотилии приступили к командно-штабным учениям по обороне районов базирования и экономической зоны, а также отражению атак беспилотников. Всего задействовано более 15 боевых кораблей, сообщила пресс-служба флотилии.

Под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева корабли вышли в море для участия в практической части командно-штабных учений.

"В ходе практической части будут отработаны действия по обороне районов базирования и районов морской экономической деятельности, отражение ударов безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В учении задействовано свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии во взаимодействии с авиацией и береговыми ракетными комплексами", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что всего будет выполнено более 25 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Как подчеркнули в пресс-службе, экипажи флотилии отработают различные действия группировок сил флотилии для обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.

"Задачами учения являются повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) флотилии в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники", - добавили там.