ВС РФ их перемалывают, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные резервы к населенному пункту Золотой Колодезь, расположенному на добропольском направлении, однако российские силы перемалывают подразделения ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"На добропольском направлении, в добропольском выступе - там мы видим бои в районе Нового Шахова и Золотого Колодезя. В последнем, кстати, имеется в виду Золотой Колодезь, противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника", - сказал руководитель региона на видео, размещенном в его Telegram-канале.