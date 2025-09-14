Глава региона отметил, что у ВС РФ также есть тактические успехи в Серебрянском лесничестве, расположенном на границе Луганской и Донецкой народных республик

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ подходят к городу Северску Донецкой Народной Республики сразу с нескольких направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На краснолиманском направлении видим продвижение в районах Шандриголово, Дерилово, Заречного. <…> C нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску", - сказал он на видео в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что у бойцов ВС РФ также есть тактические успехи в Серебрянском лесничестве, расположенном на границе Луганской и Донецкой народных республик. "Там [в Серебрянском лесничестве] остался небольшой [освободить] участок, но тем не менее противник все еще пытается всячески цепляться [за него]", - подчеркнул глава ДНР.