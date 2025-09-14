В российских силовых структурах отметили, что это говорит о продолжении принудительной мобилизации граждан

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украинские власти планируют более чем в три раза повысить зарплаты сотрудникам ТЦК, что говорит о продолжении принудительной мобилизации граждан. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что Киев, вероятно, одобряет жестокие методы мобилизации гражданского населения, поскольку это "позволяет ВСУ не посыпаться, продлевая агонию Владимира Зеленского". И хотя украинцы высказывают недовольство, до реальных акций протеста дело не доходит, особенно после выезда из страны активной молодежи в возрасте до 22 лет.

"Именно поэтому министр обороны [Денис] Шмыгаль и глава бюджетного комитета [Роксолана] Пидласа посчитали, что зарплаты "людоловам" необходимо значительно поднять. Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год в размере 120 млрд долларов, или около 172 млн в день, предусматривающий в том числе увеличение зарплаты работникам ТЦК более чем в три раза", - указал собеседник агентства.

По его мнению, это говорит о том, что принудительная мобилизация на Украине не только продолжится, но и станет жестче. Он добавил, что, по мнению киевских властей, пока граждане "верят" заявлениям Генштаба ВСУ о том, что все кадры жестокого обращения при мобилизации - это якобы российская пропаганда, то "украинцы будут воевать до последнего, а именно до "парагвайского сценария".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.