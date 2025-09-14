В российских силовых структурах отметили, что по украинскому законодательству он не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и из-за троих маленьких детей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Многодетный украинец с сахарным диабетом умер в одном из учебных центров ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что Вячеслава доставили в учебный центр в субботу, а через два дня он заявил о плохом самочувствии. С середины недели мобилизованный перестал выходить на связь, а в четверг родственникам сообщили о том, что тот умер в реанимации.

Собеседник агентства обратил внимание, что по украинскому законодательству Вячеслав не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и из-за троих маленьких детей. "Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками", - указали в силовых структурах.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.