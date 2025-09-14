Действия бойца ослабили оборону противника, что привело к успешному продвижению российских войск, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Оператор разведывательного дрона ефрейтор Сергей Новиков обнаружил и передал координаты бронетехники и скопления украинских боевиков артиллеристам, вследствие чего противник был уничтожен. Об этом рассказали в Минобороны России.

Новиков выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществляет контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

"Ведя разведку местности, ефрейтор Новиков обнаружил скопление вражеской техники и пехоты противника, готовящихся вступить в бой с российскими подразделениями. Быстро сориентировавшись в обстановке, Сергей передал точные координаты артиллерийскому расчету, после удара которого бронетехника и личный состав противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что действия ефрейтора ослабили оборону ВСУ, что привело к успешному продвижению российских войск.

Также в министерстве рассказали о подвиге рядового Дмитрия Климовича. Он нес боевое дежурство и обнаружил приближающийся ударный дрон противника.

"После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Дмитрий Климович получил задачу уничтожить БПЛА противника. Заняв выгодную позицию, Дмитрий открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по вражескому дрону", - сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что профессионализм и мужество рядового, уничтожившего дрон, позволили избежать возможных потерь в технике и личном составе ВС РФ.