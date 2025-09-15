Российский боец уточнил, что в населенный пункт "зашли скрытненько, аккуратненько"

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики при заходе в населенный пункт Сосновка Днепропетровской области застали украинскую группировку врасплох, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефрем.

"Зашли скрытненько, аккуратненько. Дошли, застали противника врасплох и в дальнейшем начали уже потихоньку работать непосредственно в самом населенном пункте", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.