МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 11 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

По его данным, бойцы группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

"В течение суток противник потерял <…> 11 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Кроме того, было уничтожено более 255 украинских боевиков, 3 боевые бронированные машины Humvee и 14 автомобилей ВСУ.

"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнул начальник пресс-центра группировки.