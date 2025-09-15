Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России нанес огневое поражение по живой силе и бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.