Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными боеприпасами

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили скопление украинских военных, их ангары с техникой и радиолокационную станцию (РЛС) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Березовое Днепропетровской области разведчики группировки войск "Восток" с воздуха обнаружили район сосредоточения, в котором украинские националисты спрятали свою боевую технику в ангарах. После передачи координат артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Прямыми попаданиями ангары с техникой и живой силой противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

Также беспилотниками-разведчиками Supercam группировки была выявлена работа радиолокационной станции противника. "После передачи точных координат по объекту отработал расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет". Оператор поразил цель, прямое попадание привело к полному уничтожению РЛС противника", - сообщили в министерстве.