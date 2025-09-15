Противник обустроил его в жилом доме

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Запад" обнаружили и уничтожили склад боеприпасов противника в жилом доме в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Запад" в ходе ведения разведки обнаружили склад боеприпасов, организованный украинскими боевиками в жилом доме в Харьковской области. Убедившись, что в данном и близлежащих домах нет мирных жителей, командованием было принято решение на уничтожение склада, замаскированного под летнюю кухню в частном доме одного из сел в Харьковской области, расчетом ударного беспилотника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в жилом помещении хранились и складировались боеприпасы для артиллерийских орудий и взрывчатые вещества для производства мин и снарядов для беспилотных летательных аппаратов.

"Также расчеты беспилотников поразили несколько транспортных средств ВСУ, задействованных в ротации украинских подразделений, уничтожили пункт управления БПЛА с площадкой для взлета гексокоптеров", - добавили там.