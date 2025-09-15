В Минобороны рассказали об освобождавшем Авдеевку операторе БПЛА Гаечке

По словам военнослужащей, она уже привыкла к боевой обстановке, в чем ей помогает самовнушение

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Девушка-военнослужащая, оператор беспилотников с позывным Гаечка добровольно пришла в ряды ВС РФ и приняла участие в десятках боевых задач в зоне СВО, в том числе и во время освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Одна из немногих девушек-военнослужащих, которая освоила управление беспилотным летательным аппаратом коптерного типа и успешно выполняет боевые задачи в составе подразделения группировки войск "Центр". <…> За плечами Гаечки десятки успешно выполненных боевых задач на нескольких направлениях СВО. Она пришла в Вооруженные силы по зову сердца, оставив домашние заботы, чтобы помогать нашим парням на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

Сама военнослужащая отмечает, что очень любит свою работу. По ее словам, она уже привыкла к боевой обстановке, в чем ей помогает самовнушение.

"Стараюсь не думать о доме, чтобы не засорять себя, а то будут воспоминания. Поэтому я стараюсь сейчас думать только о тех задачах, которые мне ставит командование. <…> Мы сейчас находимся на бывшем укреплении противника. Вот мы их, помню, разбирали в том году, когда заходили в Авдеевку. Здесь стоял противник, здесь стояли пулеметные точки и обычный приход. Непривычно, конечно, когда освобождаешь территорию и потом [идешь] гулять по тем местам", - сказала Гаечка.

© Минобороны России

Как подчеркнул начальник расчета БПЛА Руслан Коленченко, военнослужащая выполняет задачи наравне с мужчинами и не ленится.

"Женщина, молодая, оставила все свои дела, заботы, сына и, видите, посвящает свою жизнь, дабы Россия победила на этой войне", - добавил водитель взвода БПЛА Антон Чумбасов.