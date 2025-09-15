Также была уничтожена роботизированная платформа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и роботизированную платформу ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и боеприпасы к ней. Для поражения самоходки противника мотострелки использовали ударные FPV-дроны, в том числе на оптоволоконном управлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, была уничтожена роботизированная платформа, с помощью которой противник пытался доставить боеприпасы к своему орудию.