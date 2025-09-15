Сапер Южной группировки войск уточнил, что обнаруженная его подразделением мина была "сделана на неизвлекаемость"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ при отступлении из оккупированных ими районов ДНР на константиновском направлении заминировали логистические маршруты в том числе минами более чем 45-летней давности. Об этом на видео, предоставленном Министерством обороны России, сказал сапер Южной группировки войск с позывным Каир.

"Нашли противотанковую мину ТМ-62 1979 года выпуска, кустарного производства. Сделана на неизвлекаемость. Сброс с "Бабы-яги", - сказал военный.

В оборонном ведомстве рассказали, что саперы 8-й гвардейской армии Южной группировки войск очищают от мин ВСУ участки местности вблизи населенных пунктов и пути сообщения, обеспечивая безопасность пользования логистическими маршрутами, на константиновском направлении в ДНР. Саперы проводят работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, штатных инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Также они ежедневно осматривают логистические тропы в своей зоне ответственности на предмет дистанционного минирования дронами ВСУ.