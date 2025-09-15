Был найден, в частности, американский одноразовый гранатомет, уточнил российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские войска при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области оставили в подвалах американское и британское вооружение, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефрем.

"Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется Великобритании", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.