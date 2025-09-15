По словам военнослужащего, противник использует в работе на передовой метод тотального минирования

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Сосновка Днепропетровской области минировали мягкие игрушки, рассказал ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Блага.

"В дом заходишь, там всякое разное - мягкие игрушки минируют. Точно также минируют пачки от сигарет, банки от энергетиков, напитки", - сказал сапер.

Он подчеркнул, что ВСУ используют в работе на передовой метод тотального минирования.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.