Противника поразили расчеты РСЗО "Град", после чего зачистили штурмовыми группами ВДВ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группу украинских боевиков в лесном массиве Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп. Получив координаты целей, расчет РСЗО "Град" Анапского артиллерийского полка оперативно выдвинулся на огневую позицию и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что после огневого поражения ВСУ штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку.

После выполнения боевой задачи, расчет ушел на перезарядку и продолжил нести боевое дежурство, в ожидание новых целей.