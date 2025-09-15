В Минобороны отметили, что огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские разведчики обнаружили, что ВСУ стягивают подразделения в заброшенные ангары, рассредоточивают их, оборудуют позиции и планируют дальнейшие действия.

"Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Специалисты продолжают уничтожать бронетехнику и живую силу украинских националистов, а также вести контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что огневое поражение велось на дальности в несколько десятков километров. Там уточнили, что в ходе выполнения боевых задач расчетами гаубицы применяются осколочно-фугасные боеприпасы. Это, в свою очередь, позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ.