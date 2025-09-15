Артиллеристы "Центра" поразили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

После выполненной боевой задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно совершив противоогневой маневр

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Используя информацию, полученную от военнослужащих расчета БПЛА "Орлан-30", артиллеристы прибыли в район боевого применения, оперативно развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели орудие на цель по выданным координатам. Выполнив огневое поражение осколочно-фугасными снарядами калибра 152 мм по укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожили скопление живой силы противника на удалении более 14 километров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, после выполненной боевой задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно совершив противоогневой маневр.

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что на счету этого расчета уже более 20 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ. От артиллерийских ударов пострадали танки "Леопард", Т-72 и Т-64, артиллерийские установки западного производства "Паладин" и гаубицы М777.