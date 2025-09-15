Старший разведчик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" подчеркнул, что подходы к населенному пункту были очень сложными

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики для захода в село Сосновка Днепропетровской области преодолели противотанковые рвы и колючую проволоку, рассказал ТАСС старший разведчик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Борода.

"Подходы к населенному пункту Сосновка были очень сложными. Были всякие инженерные заграждения, минные заграждения, колючая проволока "Егоза", противотанковые рвы, они очень глубокие бывают - от трех, до четырех-пяти метров в глубину", - рассказал разведчик.

По словам военнослужащего, для преодоления препятствий использовали бревна и лестницы, а для борьбы с проволокой - кусачки.

Остановить продвижение штурмовиков ВСУ пытались при помощи FPV-дронов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.