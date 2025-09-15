Наибольший ущерб в живой силе нанесен противнику в зоне ответственности группировки "Запад", уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на рубежах Луганской Народной Республики за неделю убитыми и ранеными составили 4,3 тыс. солдат и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 340 украинских боевиков и наемников - на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал Марочко, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю бойцы РФ также уничтожили 8 танков, 50 орудий полевой артиллерии, 64 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 300 различных боевых машин противника.

Марочко отметил, что в целом за минувшую неделю силы РФ наносили групповые удары по военным объектам, пунктам временной дислокации противника на западных рубежах ЛНР. Таким образом, российские бойцы улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны ВСУ.