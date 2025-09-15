Часть батальонов выведена на восполнение

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фактически весь командный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области временно отстранен от руководства из-за жалоб родственников. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В отношении командования 95-й ОДШБр проводится проверка органами Государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников. Фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта. Оставшиеся на сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.