Авиаударами по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украинская 57-я отдельная мотопехотная бригада несет огромные потери, удерживая позиции на территории волчанского элеватора в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Под ударами российской авиации огромные потери несет 57-я ОМПБр ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора. Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах ранее сообщали, что на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои.