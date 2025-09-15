Летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские истребители МиГ-31БМ обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22М3 в рамках стратегический учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Пара самолетов МиГ-31БМ Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22М3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - сказали там.

По команде дежурных сил пара истребителей была поднята в воздух с оперативного аэродрома. Во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве.