ВС РФ на константиновском направлении уничтожили октокоптер R-18 и миномет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск на константиновском направлении в ДНР в темное время суток уничтожили октокоптер R-18 и 120-мм миномет ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был замечен дрон многоразового использования октокоптер R-18 ВСУ. Незамедлительно было принято решение на его уничтожение. В результате поражения ударным FPV-дроном тяжелый дрон противника был уничтожен", - сказали там.

В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БПЛА в районе Степановки выявили позицию 120-мм миномета ВСУ, используемого противником для поддержки подразделений пехоты.

По выявленным координатам расчетом 152-мм гаубицы "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады нанесено огневое поражение. Миномет ВСУ был уничтожен.