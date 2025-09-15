По прибытии на место морпехи выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Балтийского флота в рамках учений "Запад-2025" отразили высадку десанта условного противника на побережье в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по ведению боевых действий в обороне при высадке морского десанта на побережье", - говорится в сообщении.

Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки условного противника нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, боевой техники и личного состава. Затем нанесли удары многоцелевые вертолеты Ми-24.

Личный состав подразделений морской пехоты был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта "противника". По прибытии на место морпехи выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

На втором этапе учения морские пехотинцы провели бой с десантом условного противника, выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82А по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.

Оборону побережья осуществлял боевой ракетно-пушечный комплекс "Бережок", который выполнил стрельбы из 30-мм скорострельной пушки 2А42 и управляемой ракетой комплекса "Корнет" уничтожил мишень, имитировавшую безэкипажный катер условного противника.