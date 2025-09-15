Самолеты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - сказали в пресс-службе, уточнив, что перед передачей самолеты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.

Там также добавили, что Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, военные летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. "Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - отметил представитель госкорпорации.