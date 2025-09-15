Операторы БПЛА группировки также поразили багги противника

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Попаданием ударного БПЛА из строя был выведен багги, осуществлявший подвоз боеприпасов к передовым позициям противника. Пикап противника, в свою очередь, операторы БПЛА Южной группировки войск поразили из засады, организованной на одном из выявленных маршрутов движения противника в прифронтовой полосе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили боевую работу операторов БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в окрестностях Константиновки. "Нанесли мощный артиллерийский налет по позиции вражеской 152-мм гаубицы Д-20. Точным попаданием цель была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило огневую позицию противника", - сообщили там.