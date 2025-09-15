Командующий Силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди не привел подробностей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

"Вновь лег Starlink вдоль всего фронта", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя дополнительных подробностей.

Согласно отчету сервиса Downdetector более 40 тыс. пользователей из США пожаловались на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink. Перебои также зафиксированы в Италии, Польше и других странах.