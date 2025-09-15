Продолжительность полета составила около четырех часов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2025" выполнили патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025". Продолжительность полета составила около 4 часов", - говорится в сообщении.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России "выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", подчеркнули в ведомстве.