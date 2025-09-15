Также расчеты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады ликвидировали пункт управления БПЛА противника

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили при помощи реактивной системы залпового огня и дронов пункт временной дислокации пехоты, а также пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск совместно с расчетом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчету РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели. Также расчеты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника", - говорится в сообщении.