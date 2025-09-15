Кроме того, освобождение населенного пункта позволяет российской армии выйти на Успеновку

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские войска освобождением населенного пункта Ольговское в Запорожской области формируют карман для украинской группировки в селе Полтавка, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Благодаря освобождению Ольговского наши штурмовые подразделения формируют карман для украинских сил в Полтавке", - сообщили в силовых структурах.

Кроме того, освобождение Ольговского, по данным силовиков, это рывок в направлении Успеновки, где ВСУ сконцентрировали большую группировку, в том числе наемников.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области.