Экипажи также выполнили стрельбу прямой наводкой по бронегруппе условного противника подкалиберными боеприпасами и обеспечили прикрытие штурмовых подразделений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 Ленинградского военного округа выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций в ходе учений "Запад-2025" в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Калининградской области в ходе совместных стратегических учений "Запад-2025" военнослужащие танкового полка армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили боевые стрельбы с различных тактических позиций. Экипажи танков нанесли огневое поражение по тыловым районам сосредоточения условного противника и его опорным пунктам с закрытых огневых позиций. Осколочно-фугасными боеприпасами были поражены цели на дальности до восьми километров", - отметили там.

В ведомстве рассказали, что экипажи также выполнили стрельбу прямой наводкой по бронегруппе условного противника подкалиберными боеприпасами и обеспечили прикрытие штурмовых подразделений.

"По замыслу учений один из танков подорвался на противотанковой мине ТМ-62. В результате срабатывания боеприпаса была повреждена звено-гусеничная лента машины. Экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 оперативно эвакуировал поврежденный танк в тыловой район, где были проведены полевые ремонтные работы для его возвращения в строй", - информировали в Минобороны.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.