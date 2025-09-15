Путин присвоил саперному и инженерно-саперному полкам наименования "гвардейские"

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В указе президента России отмечается, что полки получили наименования за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов