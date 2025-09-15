Путин присвоил саперному и инженерно-саперному полкам наименования "гвардейские"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своими указами присвоил почетные наименования "гвардейские" 91-му саперному и 31-му инженерно-саперному полкам. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно текстам документов, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, 91-му саперному и 31-му инженерно-саперному полкам присвоили почетные наименования "гвардейские".