МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Ольговское в Запорожской области дает возможность российской армии обойти наиболее укрепленные участки. Такое мнение ТАСС выразил депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Освобождение Ольговского дает нам возможность обойти наиболее укрепленные участки украинской обороны на гуляйпольском участке. Таким образом у нас появиться возможность зажать ВСУ и устроить, если не котел, то нанести очень серьезное стратегическое поражение", - сказал Юрченко.

Он отметил, что российские войска на запорожском направлении действуют очень активно.