Депутат Кувачев: освобождение Ольговского дает зайти в тыл противнику

Такой шаг также ускоряет продвижение в сторону Запорожья, отметил депутат законодательного собрания Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Ольговское в Запорожской области дает возможность Вооруженным силам Российской Федерации зайти в тыл противника на запорожском направлении. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Наша армия освободила населенный пункт Ольговское. Это важный для нашего региона рубеж, потому что он открывает стратегическое окно возможностей для захода в тыл противника в нескольких направлениях. Сегодня военные силы Российской Федерации двигаются уверенно на запад", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что освобождение Ольговского ускорит продвижение в сторону Запорожья.