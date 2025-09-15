ТАСС: криминальные авторитеты бегут с Украины в Европу из учебной части ВСУ

В российских силовых структурах привели в пример Владимира Щеголькова, который получил первую судимость еще в школьном возрасте, затем отбывал наказания за рэкет, вымогательство, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украинский криминальный авторитет Владимир Щегольков бежал в Европу из учебной части, воспользовавшись таким образом контрактом с ВСУ и связями в преступном мире. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"44-летний ранее неоднократно судимый уроженец Севастополя Владимир Щегольков, известный как криминальный авторитет по кличке Ариец, объявлен в розыск. Он сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в соседнюю Польшу", - сказал собеседник.

Он отметил, что первую судимость Щегольков получил еще в школьном возрасте, затем отбывал наказания за рэкет, вымогательство, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия и другие преступления. "Последний раз Щеголькова осудили в 2023 году, после чего из здания суда его отправили напрямую в ТЦК.

"Однако служба в ВСУ ему быстро надоела, после чего нацист сбежал из ВСУ и, используя свои связи в криминальном мире, пересек границу с Польшей", - уточнил собеседник.