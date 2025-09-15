Он за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) задержали в Ивано-Франковске за взятку в $1 тыс. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Пока одни тэцэкашники отлавливают людей, другие делают на этом бизнес. Начальник одного из подразделений районного ТЦК и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере $1 тыс." - сказал собеседник.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.