Российский офицер с подчиненными без потерь захватил ключевые позиции ВСУ

Как уточнили в Минобороны, благодаря действиям старшего лейтенанта Даниила Артюшенко был создан плацдарм для освобождения населенного пункта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Старший лейтенант ВС РФ Даниил Артюшенко повел отряд подчиненных в бой, в котором была ликвидирована группа военнослужащих ВСУ, уничтожены две машины и захвачены позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В условиях активного артиллерийского и минометного обстрела наших позиций со стороны противника Даниил грамотно проложил маршрут движения штурмовых групп с учетом рельефа местности. Двигаясь скрытно по заданному маршруту, штурмовая группа достигла позиций противника без потерь и начала штурм. В ходе боя группа старшего лейтенанта Артюшенко выбила противника с занимаемых позиций, уничтожив до 15 боевиков и две единицы автомобильной техники", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что благодаря грамотно спланированной старшим лейтенантом операции был создан плацдарм для успешного освобождения населенного пункта.

В Минобороны также рассказали о лейтенанте Павле Платонове, который, командуя танком, уничтожил три огневые позиции противника и до 15 человек личного состава.

"Павел в составе экипажа танка выдвинулся на закрытую огневую позицию для прикрытия штурмового отряда. Подвергаясь систематическим минометным обстрелам со стороны противника, он грамотно руководил действиями экипажа, осуществляя корректировку огня. В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населенного пункта", - рассказали в оборонном ведомстве.

В министерстве отметили, что благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями.