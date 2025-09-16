Марочко: эвакуированные жители Днепропетровщины могут попасть в ряды ВСУ

У руководства Украины нет никаких гуманитарных соображений, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Днепропетровской области Украины, в которых Киев начал проводить принудительную эвакуацию, могут попасть в зону ведения боевых действий в рядах Вооруженных сил Украины. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Издание "Страна" со ссылкой на днепропетровскую областную военную администрацию ранее сообщило, что принудительная эвакуация объявлена из 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. По словам издания, эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково. Марочко ранее сообщал ТАСС, что власти Украины проводят эвакуацию населения из тех населенных пунктов Днепропетровской области, которые военные РФ освободят для формирования буферной зоны на стыке с Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой.

"Естественно, Киев сейчас пытается по максимуму выжать все с этой территории Днепропетровской области. И самое ценное, что они могут выжать из нее - это человеческий резерв, который в последующем будет использоваться для ведения боевых действий. Так что я считаю, что здесь никаких абсолютно гуманитарных соображений со стороны военно-политического руководства Украины нет, а есть корыстная целесообразность - пополнение Вооруженных сил Украины", - сказал он.