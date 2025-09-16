По словам военнослужащего, при попытке сложить оружие их начинают атаковать при помощи артиллерии и дронов

МАРИУПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины стремятся перейти на сторону России на запорожском направлении, однако при попытке сдаться их начинают атаковать при помощи артиллерии и FPV-дронов украинские солдаты. Об этом ТАСС сообщил боец отряда имени Мартына Пушкаря, в котором служат перешедшие на сторону России солдаты ВСУ, с позывным Фартовый

"На нашем направлении в основном хотят перейти - их вылавливали и грузили в багажники, вывозили и бросали (на передовой - прим. ТАСС). Они хотели перейти (на сторону России - прим. ТАСС), но их разбивают, не русские, а националисты", - сказал собеседник агентства, уточнив, что при попытке перейти к российским войскам солдаты ВСУ наносят удар по мобилизованным при помощи артиллерии и беспилотников.

Как поделился боец, сам он родом из Харьковской области, перед службой отбывал наказание в колонии, откуда его вынудили отправиться на фронт в рядах ВСУ. Почти сразу после прибытия на передовую его отряд был полностью уничтожен, а он был вынужден прятаться от обстрелов в погребе на протяжении двух недель, после чего его спасли российские солдаты - накормили и выходили. После этого Фартовый принял решение сражаться против режима Владимира Зеленского в рядах отряда Пушкаря.

"Я не иду сражаться против народа, я иду сражаться против правительства. [Зеленский] нас уничтожает, Украину он уничтожает. Мы для Украины - ресурсы, кроме нацгвардии и "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ), что он пригрел возле себя. Остальной люд - пушечное мясо. Зеленский и правительство гребут деньги, а честный люд умирает. Лучше пусть [территория] будет в [составе] России, а людям все равно где, лишь бы спокойно было", - отметил он.

Как передает корреспондент ТАСС, в Мариуполе члены делегации из иностранных журналистов, политологов и обозревателей из США, Франции, Бельгии, Турции, Бразилии и других стран осмотрели разрушенное в ходе провокации ВСУ здание драмтеатра, а также территорию "Азовстали". После этого они посетили подразделение российской армии им. Мартына Пушкаря, в котором служат бывшие солдаты ВСУ.

Бойцы подразделения рассказали иностранцам, что многих из них мобилизовали против их воли. Как отмечают бойцы, в российской армии гораздо больше "справедливости и человечности", и сейчас они пытаются отстоять свою родину у режима Владимира Зеленского. Также военнослужащие рассказали иностранным журналистам о националистах и наемниках в рядах ВСУ. По словам бойцов, националисты формируют заградительные отряды и не дают сбежать с передовой мобилизованным.