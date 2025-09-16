В Запорожской области БПЛА и артиллерия группы "Днепр" уничтожили орудие ВСУ

Замаскированные позиции противника были обнаружены с дрона и переданы артиллеристам для нанесения удара

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области обнаружили и поразили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое сразу после этого уничтожили российские артиллеристы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе полета один из операторов БПЛА замечает замаскированное артиллерийское орудие противника и принимает решение на его поражение с оперативным докладом о выявленной цели на взаимодействующий пункт управления артиллерии. После удара FPV-дроном через непродолжительное время российская артиллерия уничтожает цель вместе с расчетом военнослужащих ВСУ, не дав противнику эвакуировать орудие", - сказали в военном-ведомстве.

Как отметили в Минобороны, совместная работа БПЛА и артиллерии дает преимущество на поле боя, обеспечивая быстрое выявление и поражение целей противника. "В данной ситуации мы облегчили и ускорили процесс работы артиллерии, тем самым выигрывая те же самые секунды, которые могут кардинально изменить ход боя", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным Скрипач.