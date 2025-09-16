МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" оборвали линию снабжения противника при помощи системы минирования "Земледелие" на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На подступах к Красноармейску расчет инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Центр" разбил колонну автомобильной техники, обеспечивающую подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции ВСУ. Военнослужащие дистанционно заминировали участок маршрута движения транспорта обеспечения украинских неонацистов. В результате выполнения боевой задачи военные инженеры группировки лишили противника подвоза боеприпасов на пункт полевого боепитания, а также продовольствия для подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

"Мины <…> устанавливаются на определенное время самоликвидации, которое определяется уже исходя из обстановки на поле боя", - рассказал командир взвода управляемого минирования Иван Кравцов.

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" поступила на вооружение российских войск в 2020 году. Установка построена по принципу реактивных систем залпового огня, для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Установка предназначена для быстрой постановки минных заграждений. Система способна "засеять" минное поле любой сложности, включая заранее предусмотренные участки для прохода своих войск.