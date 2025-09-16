МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 3-й армии группировки войск "Южная" уничтожили скопление живой силы противника при помощи ударного дрона "Молния" в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет ударного БПЛА "Молния" 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил скопление живой силы ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что ежедневная работа "Молний" кратно сокращает численность личного состава и техники ВСУ, что позволяет российским штурмовым подразделениям вести успешные наступательные действия и продвигаться в направлении города Северск.