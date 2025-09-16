Бойцы "Востока" уничтожили пехоту ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили пехоту противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили позиции украинских националистов. После передачи координат квадрокоптеры выполнили сбросы боеприпасов. Удары пришлись по местам сосредоточения живой силы ВСУ, что привело к ее уничтожению. Противник понес потери, попытки закрепиться на позициях были сорваны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также информировали о срыве ротации ВСУ силами Восточной группировки войск в Днепропетровской области. "С разведывательного беспилотника военнослужащие выявили район, в который прибывали украинские боевики для проведения ротации на огневых позициях. Своевременно передав координаты, артиллерийские расчеты открыли огонь по месту скопления украинских формирований", - сказали там.