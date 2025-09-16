Большинство украинских солдат не могут сложить оружие из-за атак своих же дронов, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Рядовые военнослужащие ВСУ на херсонском и запорожском направлениях раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что большинство из военных ВСУ не могут сдаться в плен, так как подвергаются атакам своих же дронов.