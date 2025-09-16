Священник РПЦ освятил гаубицу на замаскированной позиции в Запорожской области

В Московском Патриархате отметили, что видят "насущную необходимость в возрождении духовных основ воинского служения, призывая военнослужащих к подвигу и молитве"

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Военный священник иерей Андрей Миссюра провел богослужение и освятил самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" из состава группировки войск "Днепр" на замаскированной позиции в Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

"Техника освящается прежде всего, чтобы остановить [конфликт] и оградить нашу страну и наш народ от посягательств на ее святыни. Поэтому изначально этот посыл, он миротворческий - то есть остановить войну и восстановить мир. Освящение всего, что имеет к этому отношение - будь то техника, личный состав, оружие - это то, что стоит на рубежах нашего Отечества и что позволяет нам преградить и остановить зло", - сказал журналистам помощник командира гвардейской артиллерийской бригады по работе с верующими военнослужащими Андрей Миссюра.

О военном духовенстве РПЦ в РФ

Как отмечается на официальном сайте Московского Патриархата, "позиция Церкви в отношении воинского служения основана на том, что ратная служба спасительна для христианина при условии соблюдения заповедей о любви к Богу и ближним, вплоть до готовности положить душу свою "за други своя", что, по слову Христа Спасителя, является высшим проявлением жертвенной христианской любви". Подчеркивается, что "Русская Православная Церковь видит насущную необходимость в возрождении духовных основ воинского служения, призывая военнослужащих к подвигу и молитве".

Военное духовенство Русской Православной Церкви составляют штатные и внештатные военные священнослужители. Штатные военные священники находятся на должностях гражданского персонала в воинских и правоохранительных формированиях и в богослужебной и пастырской деятельности состоят в подчинении епархиального архиерея епархии, на территории которой находится воинское или правоохранительное формирование, а в рамках должностных обязанностей, обусловленных трудовым договором (контрактом), подчиняются командиру (начальнику) воинского или правоохранительного формирования. Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного формирования на основании соглашений о сотрудничестве между Русской Православной Церковью, епархиями и воинским или правоохранительным формированием.