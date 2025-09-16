Материалы занятий подготовлены с учетом опыта проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Опыт проведения специальной военной операции (СВО) РФ учитывается в ходе подготовки к учениям "Рубеж-2025", на занятиях особое внимание уделяется, в частности, организации противодействия БПЛА на пунктах управления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Он отметил, что накануне в Киргизии, на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс", под общим руководством Объединенного штаба ОДКБ проведены инструкторско-методические занятия с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) по вопросам организации управления, формирования и слаживания.

"В ходе занятий, материалы которых были подготовлены с учетом опыта проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, офицеры Объединенного штаба ОДКБ довели информацию по порядку развертывания и организации работы на пункте управления КСБР ЦАР, в том числе начальников родов войск, служб и других структурных подразделений. Особое внимание было уделено порядку организации и проведения мероприятий слаживания командования, а также организации противодействия БПЛА противника на пунктах управления", - подчеркнул Щегрикович.

Он также обратил внимание на то, что соответствующие мероприятия направлены на реализацию "одной из важнейших целей предстоящего учения "Рубеж-2025" - совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ".

Отмечается, что на занятия привлекались представители оборонных ведомств Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, которые, по учениям, являются должностными лицами штаба руководства учениями и командования КСБР ЦАР, общей численностью более 160 человек. Завершились инструкторско-методические занятия практическим показом действий дежурных сил и средств при отражении ударов БПЛА условного противника по пункту управления КСБР ЦАР.