Продвинувшись в этом районе, российские силы расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Военные РФ в ходе боев взяли под огневой контроль порядка 5 км трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий наши войска взяли под огневой контроль порядка 5 км трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области", - сказал он.

Марочко добавил, что продвинувшись в данном районе, силы РФ расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки и сократили расстояние до ж/д станции Песчаное.